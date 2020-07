GALERII | EESTIS MÖLLUTAB TORM: elektrivooluta on 33 100 majapidamist 

Tugevad tormituuled on täna tekitanud Eestimaal ulatuslikke elektrikatkestusi ning seda eelkõige Pärnumaal, Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal ja Tartumaal.

Kella 16.39 seisuga oli vooluta 33 100 majapidamist. Elektrilevi on tormi algusest saadik töid teostanud suurendatud jõududega, väljas on 42 brigaadi ning rikete likvideerimise ja ümberlülituste abil on elektrivarustuse juba tagasi saanud kümned tuhanded kliendid.