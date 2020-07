PALJAJALU BETOONIL: interneti on vallutanud vihma käes balletti tantsiv Nigeeria poiss 

"Minu kodukohas ei ole meessoost balletitantsijaid. Kõik arvavad, et see on vaid tüdrukutele," räägib poiss intervjuus BBCle. "Ma tantsin, sest ma armastan seda!"

Anthony ema ütleb, et poja tantsimine pakub talle rõõmu: "See on minu poeg... ma ei suuda seda uskuda! Tahaksin kõigile vanematele öelda, et kui te märkate, et teie lapsel on millegi vastu kirg, siis panustage sellesse. Kõik lapsed on andekad, me lihtsalt ei oska seda talenti tihtilugu üles leida."

"Anthony on väga pühendunud õpilane. Üritame lõhkuda stereotüüpi, et mehed ei tantsi balletti. Tegelikult on neil paaritantsus väga oluline koht," räägib Anthony treener.