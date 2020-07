Kohus karistas altkäemaksu eest Eestisse tulla tahtnud Vene kodanikku 

Denis pakkus 30. juunil Narva piiripunktis dokumendieksperdile 40–50eurost altkäemaksu, et tal lubataks siseneda Eesti vabariiki ilma eritaotluseta. Venemaa kodanikul polnud seda. Paraku on see vastavalt valitsuse korraldusele „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ kohustuslik.