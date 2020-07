KOROONAREEGLID: Eestisse saabuvaid välistudengeid ootavad ees viirusetestid ja vajadusel eneseisolatsioon 

„Tartu ülikool on juba vastuvõtukirjad laiali saatnud, meil enam taganemisteed ei ole,“ ütleb Valk. Ta toob esile majandusliku põhjuse, miks ülikoolid pole nõus koroonatestide eest maksma. „Üks test maksab umbes 80 eurot, siis ühe tudengi kohta teeb see [koos kordustestiga] vähemalt 150 eurot. Meile peaks tulema 500 välistudengit, kokku maksaks nende testimine 750 000 eurot,“

„TalTechi ootenimekirjas on 317 välistudengit,“ räägib Voll. „Testide peale kuluks selline summa, et seaduse järgi tuleks vist rahvusvaheline hange välja kuulutada.“

Voll lisab siia veel tudengite pereliikmed, keda samamoodi tuleks testida. Kes maksab nende testide eest ja kes vastutab, et nad üldse testi teeksid? Nii Valk kui ka Voll tõdevad, et bakalaureuse- ja magistriõppurite seas on pereinimesi üksikuid, aga see küsimus tuleb ikkagi läbi mõelda.