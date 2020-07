Maailm Türgi otsustas: Hagia Sophiast saab mošee Toimetas Greete Kõrvits , täna, 19:17 Jaga: M

Türgi moslemid rõõmustavad,et saavad Hagia Sophias teenistusi pidama hakata. Foto: EPA/Scanpix

Istanbulis kõrguv ajalooline ning maailmakuulus pühakoda Hagia Sophia ei ole peagi enam muuseum, mis kujutab kõiki erinevaid usundeid, mida tema katuse all kummardatud on. Türgi president Recep Tayyip Erdogan allkirjastas reedel määruse, mis kinnitab, et edaspidi on Hagia Sophia kasutusel mošeena.