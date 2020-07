Juhtkiri | Näitame välistudengile ust? 

Piirangute juurutajate soov on ära hoida meie komberuumi jaoks kaugetest riikidest pärit tudengite suurte kogukondade teket, kus lisaks õppureile saabuksid siia ka nende pereliikmed. Välistudengite tööpiirangud peaksid välistama olukorra, kus õppimise sildi all siia tulnu asub hoopis täiskohaga tööle. Mõlemal juhul peletavad need piirangud Eestist eemale ka usinaid õppureid, sest tasulistel kohtadel õppijad peavad eluspüsimiseks tihti ka lisatööd tegema ning osa tudengeid ei pruugi tahta olla pikki aastaid oma peredest eemal.

Teistpidi on mõistetav kõrgkoolide soov välistudengeid tasulistele kohtadele võtted raha teenida, eriti olukorras, kus teaduse riiklik rahastamine pole kõigi poliitikute poolt soositud. Välistudengite peletamine jätaks kõrgkoolid ilma ka välisrahast. Muidugi peab muret tundma, et kõigi soovijate ilma filtrita õppima võtmine ei devalveeriks Eesti kõrghariduse mainet. Samas ei tohi kõrgkoolid anda asjatut lootust ka tundmatu taustaga nõrkadele õppimapürgijatele. Siin peavad lõpueksamid tagama, et diplomini jõuaks ainult need, kes seda tegelikult väärivad.