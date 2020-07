„Tugitoolis sportlane“ | Janek Õiglane tõusutee algusest: Tallinnas lahkusin peaaegu igast trennist töinates! 

Janek Õiglane. Foto: Reuters/Scanpix

Saates "Tugitoolis sportlane" käis külas nii 2017. kui ka 2019. aasta MMil kümnevõistluses kuue parema hulka jõudnud Janek Õiglane, kes rääkis senisel sporditeel kogetud rõõmudest ja tagasilöökidest väga siiralt.Vändrast pärit Õiglane meenutas, kuidas isa viis ta kord nädalas autoga Tallinna Sven Andresoo juurde harjutama. "Ütlen ausalt, et vihkasin neid käike, sest lahkusin peaaegu igast trennist töinates! Sven oli karmi sõnaga. Ta peedistas mind kõvasti, aga see tuli kasuks," jutustas 26aastane sportlane.Tunnipikkuses põhjalikus intervjuus räägib Õiglane põnevalt, kuidas temast mitmevõistleja kujunes. Algul oli tulevikulootus edukas hoopis odaviskes. Ta pääses kahel noorte tiitlivõistlustel lõppvõistlusele.Muu hulgas pajatab Õiglane oma fantastilise spordiperekonna toetusest, aga juttu on ka sellest, kuidas teda tiivustas lauljatar Gertu Pabbo ja mismoodi aitab ameeriklannast kallim Kendra.Kolm nädalat tagasi käis Õiglane elu esimesel operatsioonil ja ta tahab Tok