Top | EKRE uus juht alustas luuserina 

Keegi ei vaidle vastu, et enamik suurtootmistes kasvanud maasikast jäi sel aastal põllule. Küll läheb vaidluseks, kas mädanemise põhjuseks oli kehv ilm või hoopis korjajate puudus. Komisjon võib välja töötada ka koristamata saagist saamata jäänud tulu hüvitamise, kuid selge on vaid üks asi – kui riik midagi ka hüvitab, siis toimuda saab see vaid sel aastal kodumaise maasikata jäänud maksumaksja taskust.