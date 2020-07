SAJAD ARMASTUSKIRJAD! Tudengiplikad hullusid, kui ülikooli tuli esimene afroameerika üliõpilane 

Postimees täiendab: „Olles pärast kaks nädalat kestnud reisi üle Rootsi ja Soome äärmiselt väsinud, suhtus see mustanahaline külaline kõigesse siiski väga heatujulikult ja optimistlikult. Lai naeratus lehvis üle ta näo, kui ta jutustas, et kavatseb esialgu jääda Tartu kaheks semestriks ja loodab elu siin väga meeldiva olevat. Kui olime huvitatud sellest, miks hr Whitfield valis oma õpingute jätkamiseks nii kauge maa, avaldas viimane isegi imestust selle üle, et tulnud nii kaugele ja ütles – talle juhtunud kätte mingi kirjutis Tartu ülikoolist, mispeale otsustanud, et tuleb Eestisse.“