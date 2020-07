Otto Oliver Olgo | Maksaks tuhat eurot autokoolile, kui õpetataks mõistlikult kihutama 

Et linnas pole sellise kiirusega midagi mõistlik teha, teab vast igaüks, välja arvatud ehk mõned küsitava mõtlemisvõimega Laagna kihutajad. Pigem võiks arutada julgemalt 40 km/h üldpiirangu kehtestamist, ütleb liikluskultuuri kogemus Tallinna tänavatel. Ka paljud maanteed ei ole nii heas seisus või teed on liiga käänulised, et katsetada kiirendusega tekkivat tunnelivisiooni-efekti. Ometi leidub üksikuid teid ja võimalusi, kus võiks aeg-ajalt gaasi põhja vajutada. Eesti rahvastikutihedus on ju Euroopa madalamas otsas.

Vabadusi juurde, mitte vähemaks

Alati on lihtsam muidugi piiranguid ning kiirustakistusi juurde kruvida. Nii on ju elud kaitstumad ja liiklusõnnetuste statistika näeb eeskujulikum välja. Eestlaste puhul ei pea piirangute kruttimise puhul ka kartma erilisi proteste ega mõjusat kriitikat - meie rahvas koguneb märgilise protesti nimel heal juhul paar korda kümnendis ja ka siis on põhjuseks mure, et tagaaeda ehitatakse mõni tehas.

Teisalt reedavad Facebooki grupid ning Ott Tänaku uudiste ülekoormav mass, et masinate armastajate kogukond on Eestis lai ja võimas. Teoorias võiks 20datel sealt tulla mõni algatus, mis taotleb vabadust juurde. Isegi kui see tuleks oma tärnikestega.

Üks tärn võiks ideena olla, et inimesel on õigus kihutada riiklikult märgitud maanteelõikudel ning ringradadel, kui ta on läbinud autokoolis spetsiaalse täiendkursuse või võtnud mahukama, kiiret sõitmist õpetava baaskursuse. Selle kursuse juurde peaks käima ka vaimne, psühholoogiline kontroll, mis aitaks hindajal mõista, kuidas inimene käitub adrenaliinist tulvil olukorras. Lisaks peaks nn kihutamistestid demonstreerima, et inimene tunneb nüanssideni auto toimimise üksikasju ning füüsikareegleid.

Teine tärn võiks ideena olla, et nõndanimetatud kihutamislõikudel on andurid, mis suudaks hinnata kihutajate “sooritusi” - kui juht suutis soorituse ajal veenvalt autot kontrollida ning pigem vältida ohtlike olukordade loomist, on kõik okei. Kihuta aga edasi, täkk! Kui andurid tuvastavad, et mõni juht kasutas kihutamise ajal küsitavaid manöövreid või liikumisjoont, mis ei olnud optimaalne, saab too konkreetne juht sellest teada ning korduva veamustri tekkimisel kaob õigus kihutada.

Tärnikesi saab juurde mõelda. Küllap minust targematel on terve posu ideid, kuidas luua “mõistliku kihutamise” printsiibid ja protokollid.