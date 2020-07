Seisukoht | Miks inimene ei ole õnnelik nagu kass? 

Paar nädalat hiljem laekub järgmiselt kodanikult lehele uus postitus: mida see vald nüüd teeb, on haljasala servad meetri laiuselt ära niitnud, aga keskel lokkab hein rinnuni, kole vaadata, kus on ametnike aru? Lisandub tähelepanek, et sel aastal on niigi palju puuke.

Kergitan nõutult kulmu – riivab kõrvu, riivab silma… Hein on liiga madal, hein on liiga kõrge. Kas üldse on võimalik midagi õigesti teha?

Kareda kurnäuga vupsab katuseaknast sisse kass, kes tuleb hommikuselt jalutuskäigult, vunts pebrene ja takjanupp tagumikukarva küljes tilpnemas. Tal on muru kõrgusest kama – on nagu on, igamoodi on hea ja tore. Prantsatab mu sõrmedele arvutiklaviatuuril ja lööb nurrumootorile hääled sisse. Elu on ilus! Ja nii päev läbi. Kui kass hädaldab, siis ainult juhul, kui inimene on unustanud õigel ajal lobi ette anda.