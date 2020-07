10 MILJONI VÕRRA RIKKAM! Lääne-Eesti mees käis lotovõitu vormistamas: kas see peab nüüd nii suur olema? 

Supervõidu saajaks osutus Lääne-Eesti mees. Mees käis võitu vormistamas koos abikaasaga, naine on ka ainus, kes praegu võidust teab. Ehkki suurvõidu Eestisse tulekust oli mees meedia vahendusel teadlik, sai ta enda võidust teada alles kolmapäeval, kui läks oma veebikontole uusi pileteid ostma.

„Esimene emotsioon oli, et kas see võit peab nüüd nii suur olema. Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla.“ ütleb mees ise oma võitu kommenteerides. Kui mees oma kontolt võidu-uudise leidis, rääkis ta sellest kohe ka abikaasale, kes arvas, et mees teeb nalja. „Ega see arusaam võidust ole siiani kohale jõudnud,“ ütleb abikaasa.