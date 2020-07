Eesti uudised Küberrünnakud asutustele on muutunud jõhkramaks Toimetas Triinu Laan , täna, 12:25 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberruumi teise kvartali ülevaatest selgub, et lunavararünnakute taktika on muutunud järjest jõhkramaks, sest lisaks andmete krüpteerimisele need ka varastatakse ja ähvardatakse avalikustada.