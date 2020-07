FOTOD | HEAST SÜDAMEST: eestlased toetasid koroonakriisi ajal abivajajaid Aasiast Aafrikani 

Kikooba on Uganda pealinnast 80 km kaugusel asuv küla, mille kogukond kannatas tugevalt 1980. aastate kodusõja ajal. Kool loodi kogukonna initsiatiivina, et pakkuda õppimisvõimalust orbudele ja vaesete perede lastele.

Abi Ugandas: toit, mida jagada. Foto: MTÜ Mondo

Viimase nelja kuu jooksul on MTÜ Mondo vahendusel saanud koroonaviiruse vastases võitluses tuge kuue erineva riigi kogukonnad. Rahaliselt on panustanud nii eraannetajad kui Eesti välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.



MTÜ Mondo on läbi aastate pakkunud arengukoostööd ja humanitaarabi maailma kõige vaesemates kogukondades. Koroonakriisi puhkedes peatati paljud tegevused ning partnerite juures olnud ekspertidest vabatahtlikud suunati tagasi koduriikidesse Euroopas. Alates aprillist on Mondo toetanud ligi 8000 euroga Covid-19 vastast ennetus- ja tõkestustööd kuues partnerriigis – Ugandas, Keenias, Ghanas, Gruusias, Birmas ja Afganistanis.