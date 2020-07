MÕRVARELVA TEEKOND: vargus Tallinnas, Vene eriteenistused ja mõrv Berliinis 

23. augustil tõid tuukrid jõest välja ka selle sügavustesse heidetud koti, milles oli kuuhulgas Tallinnast varastatud relv Foto: PAUL ZINKEN

Praeguseks on teada, et see Glock 26 kuulus Kagu-Eestis tegutsevale juristile ja ettevõtjale kuni 1999. aasta lõpuni, mil see 20. detsembril temalt ühestükkis kalli auto, mobiiltelefoni ja teiste isiklike asjadega ära varastati.