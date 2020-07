Tallinna Kiirabi saab uue tugikeskuse ja autod 

Kiirabi uues tugikeskuses hakkab tööle kuni 16 ööpäevaringselt töötavat inimest. Tugikeskuses on planeeritud ruum ka lisaüksustele, mis võimaldab rakendada täiendavat ressurssi koormuse ootamatu suurenemise korral. Tallinna linn toetas tugikeskuse kiirabi vajadusetele vastavaks renoveerimist 50 000 euroga.

Uued kiirabiautod on ette nähtud raskes ja üliraskes seisundis patsientide raviks. Ehk kiirabiauto on sisuliselt ratastel intensiivravi palat. Uuendusena on Tallinna Kiirabil sellest suvest alates telemeditsiini võimekus, mis võimaldab kiirabi õebrigaadil saada kriitilises seisundis patsiendi osas eriarsti konsultatsiooni otse sündmuskohal.