EKRE uus esileedi Eeva Helme: koduseinte vahel ei ole keelatud erakonnaasju kritiseerida 

Samas pole Eeva Helme sõnul EKRE kritiseerimine koduseinte vahel kunagi keelatud ja sisulistel teemadel on vaidlusi sageli.

Ühiste seisukohtade hulgas on näiteks abordi mitte pooldamine, traditsioonilise abielumudeli kaitsmine ja usk suurtesse perekondadesse.

„Sa ei tohi kunagi unustada olla tänulik kõige eest, mis elu on andnud,“ rääkis Helme ja lisas, et ka ristiusul on nende perekonnas oluline osa.