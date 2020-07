RAVIMATULT HAIGE POISS ON RIIGI SILMIS LIIGA TERVE?! Ema: „Me oleme korduvalt pidanud last elule turgutama.“ 

Sotsiaalkindlustusamet „premeeris“ haige lapse heaolu nimel aastaid pingutanud ja magamata öid veetnud vanemaid tõelise jackpot'iga. Ravimatu haigusega, kuid „liiga tervelt“ lapselt võeti puue ja ühes sellega igakuine toetusraha. „Jah, ma tunnen, et riik karistab mind,“ ütleb lapse ema, kes on pojale raske puude ennistamiseks valmis ette võtma pika kohtutee riigi vastu.

Õhtuleht kirjutas juuni algul, kuidas ametnikud jätsid suhkruhaige lapse puudetoetuseta. Toona veel anonüümse loo keskmes oli esimest tüüpi diabeeti põdev 14aastane laps, kellelt sotsiaalkindlustusamet otsustas raske puude ära võtta. Aprilli lõpus tehtud otsus tähendas, et 12 aastat raske puudega elanud poiss oli ühtäkki puudest vaba. Vähemalt paberil. Sisuliselt põhjendati, et kuna kroonilise haigusega elav laps käib trennis ja näitajadki püsivad stabiilsena, on ta seaduse silmis „liiga terve“.

„Riik ei saa aru, milliseid pingutusi lapsevanemad selleks teevad. Ja see teeb haiget, päriselt teeb,“ ütleb valusa vaidluse keskele sattunud lapse ema Kristi Peegelnüüd „Ma tunnen, et mind karistatakse selle eest, et ma olen oma lapsega tegelenud.“