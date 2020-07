Puudetoetuseta jäetud raskelt haige lapse ema: riik kiusab haigeid inimesi 

Õhtuleht kirjutas juuni algul, kuidas ametnikud jätsid suhkruhaige lapse puudetoetuseta. Toona veel anonüümse loo keskmes oli esimest tüüpi diabeeti põdev 14aastane laps, kellelt sotsiaalkindlustusamet otsustas raske puude ära võtta. Aprilli lõpus tehtud otsus tähendas, et 12 aastat raske puudega elanud poiss oli ühtäkki puudest vaba. Vähemalt paberil. Sisuliselt põhjendati, et kuna kroonilise haigusega elav laps käib trennis ja näitajadki püsivad stabiilsena, on ta seaduse silmis „liiga terve“.