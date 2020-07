GALERII | Serblased mässasid uute piirangute vastu 

Kriitikud leiavad, et uute juhtumite arvu tõusus on süüdi president ise, kes liiga ruttu piiranguid leevendas, võimalik, et 21. juuni valimistele mõeldes, kus presidendi partei tohutu edu saavutas. Võitmine polnud kuigi raske: peamised opositsiooniparteid boikoteerisid valimisi.

Kuigi ühest küljest avaldasid protestijad meelt uute piirangute vastu, leidsid paljud samas, et just esialgsed piirangud oleksid võinud pikemad olla. Meeleavaldajate seas on erisuguste maailmavaadetega inimesi, ent president süüdistab vägivallas paremäärmuslasi, kes rahvast üles ärritavad (ehkki ka tema enda kodupartei on parempopulistlik ning Vučić on paljude välisvaatlejate silmis autokraatlike kalduvustega) ning välismaiseid salateenistusi. Millistest riikidest, ta ei täpsustanud. Valitsushoonesse üritas küll tungida rühm vaktsiinivastaseid ja äärmusrahvuslasi, kuid politsei surus nad veerand tunniga majast tagasi tänavale.