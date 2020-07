Urmas Hännile | Viru veri ikkagi väriseb ehk miks nad vait olid 

Kui uskuda perioodikat - aga millal on mõni seitung enne luiskelugusid levitanud - , pärinevad Mäe varasemad riivatused suisa aastate tagant. Seega on liiga tehtutel olnud aega südant kergendada maa ja ilm, ent võta näpust: hulk aastaid on alandatutel olnud suud vett täis. Ometi, kui pöörata pilk eesti kirjandusklassikale, on Anton Hansen Tammsaare näitemängus „Kuningal on külm“ väitnud läbi kuninga suu: „Narride ja naiste suud ei suuda kuningadki sulgeda.“ Vastiku mälestuse taaga vaikides kandmine on seda seletamatum, et rahvatarkuski tõdeb, et „mure võtab une, hale võtab ilu“.

Vaikima sunnib hirm

Paraku näib, et magamata ööd ja kuhtuv kenadus ei ole kiusatuile suuremat korda läinud, kuivõrd on midagi veel hullemat, mille nimel on tasunud tõde maha salata ja jätta oma õigus taga nõudmata.

See nöök, nii uskumatu kui see ka pole, saab olla vaid hirm. Kartus. Pelg selle ees, ahistamisjuhtude päevavalgele toojale pannakse pikemata sulg sappa elik lastakse ametist lahti. Sest, kui osundada ajalehtedes ilmunut, „Estonia on Eestis üsna ainulaadne teater, mille töötajad kartsid avalikustamise korral, et töökoht läheb kaotsi ja kuhugi samaväärsesse organisatsiooni minna pole“ (Õhtuleht, 25. juuni 2020).

Või teine sarnane osund. „Ent kui sa oled ooperi- või balletiartist, siis kuhu on sul Eestis veel minna? Põhimõtteliselt ainult Vanemuisesse. Aga kui juhtkond peaks tahtma tülika ekstöötaja suhtes kiusu ajada? Siis ei pruugi sedagi teed olla. Mida sel juhul teha? Hambad ristis kannatada ja vait olla tundubki ainus võimalus.“ (Eesti Ekspress, 29. juuni 2020).

Jätkem orjameelsus

Taolise jutu peale ei tea tõesti, kas naerda end ribadeks või nutta silmad peast. Seda issanda aastal 2020. Ajal, mil Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid tõdes isade maa iseseisvuse 102. aastapäeva kõnes muu olulise jutu sees sedagi, et „oleme eelkõige teinud tööd iseendaga, loonud vaba riigi, õigusriigi, andnud võrdsed võimalused kõigile…“