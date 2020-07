Voldemar Kolga | Kas maasikal on rahvus? 

Indrek Reile, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur selgitab, et eesmärgiks on mõõta ära kõigi maasika sees olevate signaalide summa, mis moodustab maasika keemilise koostise sõrmejälje. Ei tea, miks ta kasutab sõrmejälje mõistet, maasikatel ei ole ju sõrmi. Küllap viitab ta detektiivi tööle.

Kui tundmatu maasika sõrmejälg teada-tuntud Eesti marjadega ei klapi, võib kahtlustada importtoodangut. Tuleb omad maasikad eristada võõrastest. Uurimus lähtub teooriast, et Eesti maasikatel on kindel sõrmejälg, mida ei saa segi ajada teiste maade maasikatega. Ma ei küsi, palju läheb maksma teadmine, et pistan suhu tõupuhta Eesti maasika.

Samamoodi mõeldi ka eestlastest, kes olid siia tulnud juba 5000 – 10000 aastat tagasi, et nad olid „valmis“ eestlased. Tänaseks on selline maailmapilt aegunud. Valter Lang (2018) raamatus „Läänemeresoome tulemised“ näitab, et meie tulemine idast ja eestlaseks saamine oli pikk ja mitmetahuline protsess. Eestlaseks nii kultuuriliselt, keeleliselt ja geneetiliselt saadi tuhandete aastate jooksul. Ei olnud nii, et siia tulid eestlased. Oleme segude segu! Eestlane saab kogu aeg kellekski teiseks, isegi eurooplaseks, kui valitsus ei hakka takistama saamise protsessi.

Tulles tagasi aedmaasikate juurde, siis oleks rumal arvata, et on olemas tõupuhtad Eesti maasikad nagu tõukoerad. Maasikatel nagu eestlastelgi on pikk ajalugu. Teatakse, et Rooma imperaatorid maiustasid maasikatega. 19. sajandil sõid mõned meie mõisnikud isegi talvel maasikaid (köetavad kasvahooned olid olemas). Lihtrahvas hakkas maiustama maasikatega 30ndatel aastatel, tänu aianduskooperatiividele hakkasime maasikaid ise kasvatama.

Suured maasikajamad, mis tekitatud valitsuse poolt, on andnud suure hoobi rahvustundele. On häbiväärne, kuidas on toimitud maasikatega. Kui maasikas on tõesti nii armas, siis on häbiväärne, et jäeti põllule roiskuma. Rahvuslik tunne, mis maasikatega seotud, sai kõva hoobi.

Maasikas kosmopoliitseks

Mul on riukaga ettepanek. Loobume üldse maasikate märgistamisega päritolumaaga. Peamine, et maasikas oleks maitsev. Kahjuks sain ka Eesti maasikaid, mis ei olnud kõige paremad, s.o. kvaliteet on määrav, mitte riik. Pealkirjas esitatud küsimusele vastan eitavalt: maasikal ei ole rahvust.