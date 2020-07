Seisukoht | Väikesed jäävad ellu 

Ja need, mis toimuvadki, on pigem sellised pisemapoolsed. Ei masse, ei kõlavaid välismaa nimesid...

Aga ega siis pisike pea tähendama, et kohe jama. Vastupidi, näiteks paljud muusikud on rääkinud, et massikontsertidest palju erilisema emotsiooni saab sageli intiimsematest kontsertidest. Sama lugu on publikuga, kes neil esinemistel on artistile igas mõttes lähemal. Nii tekib kontakt ja eriline õhustik, mida vajavad nii artist kui ka publik.

Üks sellistest pisikestest, aga ülihubastest festivalidest on möödunud nädalavahetusel Muhus toimunud muusikafestival Juu Jääb. Samal ajal kui paljud suurfestivalid on pidanud piirangute tõttu peod ära jätma, sai väike ja paljutähendusliku nimega Muhu festival jätkata. Küll ainult Eesti artistidega, aga ikkagi. Nii tunnistaski korraldaja Villu Veski intervjuus rahvusringhäälingule, et mõnikord on kasulik olla tagasihoidlik ja väike. See tõenäoliselt festivali päästis.