Juhtkiri | Suur tükk ajab suu lõhki? 

Et pakutud hind kehtib üksnes septembri nädalavahetusel, mil Lõuna-Eestis toimub Rally Estonia ja nõudlus majutuskohtade järele ongi enneolematult kõrge, ei vähenda see imestust, mida selliste hindade nägemine rallisõprades tekitab. Nii on ulmeliste hindadega öömaja pakkujad õigustatult sattunud põhjanaabrite ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia kommentaatorite huviorbiiti.

Kui kliendijahil majutaja võib sõna levimist tervitadagi, siis kuuldused turistidelt kümne naha koorimisest võivad Eesti mainet reisisihtkohana mõjutada veel pikalt, ja üldsegi mitte ainult võimaliku järgmise MM-etapi korraldamise kontekstis. Seega teeb ühe nädalavahetusega aastatasu teenimisele lootev ettevõtja kaudselt kahju endalegi.

Teisalt tahaks vaevalt keegi meist elada riigis, kus majutusturult saadav maksimaalne võimalik kasum oleks kellegi teise poolt ette määratud. Peaminister Jüri Ratasel on õigus, kui ta ütleb, et turumajandusliku loogika toimimine on omaette väärtus. Majutuse otsija – tänuväärselt on otsing olemas ka Rally Estonia korraldajate kodulehel – leiabki sügavamale kaevudes sobiliku öömaja igale hinnaklassile. Näiteks koha, kuhu väsinud rallisõber võiks ööks telgi püsti panna, võib leida tõepoolest võileivahinna eest.