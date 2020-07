RASKE RAUD! Britid laenasid logistikaga kimpus Eesti eriüksusele oma Šaakalid 

Eesti on viimastel aastatel panustanud oma kaitseväelastega Aafrika Saheli piirkonnas Prantsusmaa veetavale operatsioonile Barkhane. Sellest kuust on lisaks tavapärastele Eesti sõduritele Malis ka meie kaitseväe eriüksus, mille ülesanne on kohalike kolleegide väljaõpe (operatsioon Takuba). Lisaks turvalises sõjaväebaasis toimuvale treenimisel käivad eestlased koos Mali üksustega vajadusel ka patrullidel ja missioonidel, et jälgida väljaõppe toimimist reaalsetes oludes.