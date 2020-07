JUMALA VASTU KOHTUSSE: satanistid ähvardavad osariiki hagiga 

Juuni lõpus saatis Mississippi kuberner Tate Reeves osariigi senise lipu, millel on üle 120 aasta kujutatud konföderatsiooni lipu sümbolit, erru. Otsuse ajendiks oli üleriiklik surve eemaldada võimusümboolikalt Ameerika kodusõja-aegsed orjapidamist pooldavad viited, kirjutab The Hill.

Seaduse kohaselt luuakse uue lipu kavandamiseks komisjon, kelel valitud kavand läheb osariigis hääletusele. Uuel lipul ei tohi olla konföderatsiooni märke ning peab sisaldama fraasi „In God We Trust“ („usaldame jumalat“ ingl.).

Satanistlikut templit esindav advokaat saatis Mississippi peaprokurörile kirja, milles kiitis osariigi otsust vastuoluline märk eemaldada. Samas leiavad satanistid, et ühe sildistava sümboli asendamine teisega ei lahenda probleemi. Nende jaoks on tegu lihtsalt rõhumise suunamisega ühelt grupilt teisele.

Satanistliku templi kogudus mõistab, et mõtte asendamine fraasiga „In Satan We Trust“ („usaldame saatanat“ ingl.) ei oleks mõistlik ning külvaks veelgi rohkem probleeme. Võrdlusega juhivad nad vaid tähelepanu tõrjutuse tundele, mis jumalt ülistava lausega mittekristlastel kaasneb. Kui aga religioosne fraas ikkagi lipule pannakse, on satanistid valmis kohtusse minema.