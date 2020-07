ERIAL – kus, kuidas ja millisel viisil on kõige parem raha hoida?  

Tänu Hoiu-laenuühistu ERIAL poolt välja töötatud finantsstrateegiale, mis tugineb rahvaliku rahastamise süsteemi efektiivsetel põhimõtetel ning riskijuhtimissüsteemil (mida rakendatakse laenude ja investeeringute tagasimaksmise tagamiseks), tagatakse kõikidele Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmetele mitte ainult hoiuste turvalisuse kõrge tase, vaid ka võimalus saada hoiustelt stabiilseid intressimakseid. See on omakorda täiendavaks passiivseks sissetulekuks.

Tasub tekitada passiivne sissetulek

Tuletame meelde, et passiivne sissetulek on raha, mis laekub teie arvelduskontole regulaarselt, sõltumata teie vanusest ja tööhõivest, näiteks Hoiu-laenuühistu ERIAL hoiuselt. Kuidas säästa ja suurendada raha hulka, sealhulgas inflatsiooni ja kriisi ajal? See on küsimus, mis huvitab kõiki.

Maailma ajalooline kogemus näitab ühemõtteliselt, et majanduskriisi ajal suutsid kõige paremini vastu pidada just rahvaalgatusena sündinud rahaühistud ja ühistupangad. Need kasvavad jätkuvalt, on edukad, investeerivad ja teenivad kohusetundlikult oma liikmeid ja kliente. Rahvaalgatusena sündinud rahaühistud — need on demokraatliku ühiskonna põhiinstitutsioonid ja mikroökonoomika mootorid. Rahvalike rahaühistute institutsioon võimaldab igal rahaühistu liikmel olla kindel, et neile tagatakse usaldusväärne tugi. Oleme Eestis loonud eduka, rahvaalgatusena sündinud Hoiu-laenuühistu ERIAL, mis teenindab kohusetundlikult kogu riigi elanikke ja tegeleb tõelise ühiskondliku tegevusega.

Mis on ERIAL?

Rahvaalgatusena sündinud Hoiu-laenuühistu ERIAL tööpõhimõte on üsna lihtne: kõik rahaühistu ERIAL liikmed kuuluvad samasse meeskonda, kes viivad ellu ja edendavad Eestis rahvaliku rahastamise süsteemi. Võib vallutada kõik tipud, kui on mõttekaaslasi, keda ühendab ühine väärtuste süsteem. Just seepärast on meie organisatsiooni peamine väärtus selle liikmed, kliendid, partnerid ja töötajad, kes on oma ala tõelised professionaalid. Hoiu-laenuühistu ERIAL loodi eesmärgiga ühendada erineva vanusekategooria ja sotsiaalse staatusega inimesed, et parandada nende majanduslikku olukorda, tõsta elatustaset ja tagada asjatundlik finantsjuhtimine.

Hoiu-laenuühistu ERIAL on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisasutus. Meie tegevus on finantsteenuste osutamine selle liikmeks olevatele era- ja juriidilistele isikutele, samuti nende säästude hoiustamine ja suurendamine. Hoiu-laenuühistu ERIAL pädev finantspoliitika võimaldab sul raha turvaliselt koguda isegi kriisiolukordades, välistades otsesed riskid. See võimaldab alati ja stabiilselt maksta intressi suure tootlusega hoiustelt.