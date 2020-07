Maaeluminister: maasikad hallitavad tõepoolest, aga on varemgi hallitanud 

Eesti maasikakasvatajate liidu juhatuse liige Elke Lillemets ütles Ärilehele , et esmaspäeval võttis liiduga ühendust üks valitsuse nõunik ja küsis, kas on võimalik sektorile tekitatud kahju hüvitada. „Rohkem detailidesse veel ei ole laskutud. Normaalne inimene saab aru, et asi ongi hull,” rääkis Lillemets.

Alleri sõnul on ministeeriumis välja töötamisel viis, mille järgi hinnata maasikakasvatajate kannatusi. „Kas on kahju? Kus on kahju? Millest on kahju?“ loetles minister vastust ootavaid küsimusi. „Eile-üleeile käisin maasikakasvatustes. Maasikad tõesti hallitavad ja hallitavad seetõttu, et oli päike ja tuli vihm selga. Täiesti arusaadav. Maasikad on ka eelnevatel aastatel hallitanud. Metoodika väljatöötamine käib.“