Mart Soidro | Aeg on edasi läinud 

Pealtnäha on need täiesti erinevad juhtumid – jättes kõrvale muidugi dramaatilised pealkirjad – ometi on neis ühisosa olemas. Lihtsalt ja lühidalt öeldes: elu on läinud edasi ja vanamoodi enam jätkata ei saa.

Suursaadikud avaldavad nördimust

Alustagem Eesti suursaadikute ja välisesinduste juhtide läkitatud kirjast, mis oli adresseeritud ministeeriumi juhtkonnale ning mille koopia jõudis kõigi välisministeeriumi töötajateni. Ja sealt edasi juba vana kombe kohaselt ajakirjandusse. Lisaks Raimo Poomile ja Kärt Anveltile „tasakaalustuse mõttes” ka Kaarel Tarandile (vt. „Diplomaadid kannatuste rajal”, Sirp 3.07.2020). Kuna ma ise seda ametkondlikuks kasutuseks mõeldud kirja pole lugenud, ei taha ma refereeringute põhjal põhjapanevaid järeldusi teha. Ja kas sellel ongi enam mõtet?

Riigikogu võttis välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse vastu 10. juunil. „Kurnatud ja nurka surutud diplomaatidest” lugesime 22. juunil. President jättis selle seaduse välja kuulutamata 25. juunil, kuna muudatused on vastuolus põhiseadusega. Aga vastuolu ei seisnenud diplomaatidele lisakohustuste panemises, vaid abikaasade ja kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslaste ebavõrdses kohtlemises.

„Välisministeeriumi ajalugu ei mäleta teist sellist sisuliselt kõigi saadikute allkirjadega protestikirja,” väidavad loo autorid. Kuidas võtta? Just ilmus Argo Ideoni „Rahvusvahelised mehed”, mis kirjeldab veidi anekdootlikus vormis välisministeeriumi tegevust aastatel 1994-2004. Kas siis mässe välisministeeriumis vähe oli? Näiteks 1996. aastal, kus mitte ükski suursaadik ei kippunud Eestisse naasma. Siis avaldasid protesti kõik kõrgeimad diplomaadid, nüüd jättis aga üks suursaadik alla kirjutamata. Aga see selleks. Arusaadav, et presidendi poolt väljakuulutamata jäetud seadus on ka muudes aspektides ajale jalgu jäänud.

Kui diplomaatidel pole kindlustunnet, et nende lapsed saavad välismaal õppida IB õppekava järgivas koolis, kui nad peavad üürima ise omale elamispinna, mis jääb kordades alla nende elamisele kodumaal, siis on see mõtlemise koht. Aga aeg, mil mõni suursaadik pani välislähetuses olles kõrvale summa, mille eest sai koju naastes maja osta ja mõisat putitada, on vist küll otsa saanud.

Estoniat tuleb hakata uuesti üles ehitama