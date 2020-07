ÜLIKOOLIDE VASTUHAKK: Harvard ja MIT läksid riigi vastu kohtusse 

6. juulil teatas USA immigratsiooniamet pressiteates, et keelab uuest õppeaastast välistudengite sisenemise riiki ning saadab kodumaale tagasi sealolevad välistudengid, kelle õppekavas pole kontaktõpet. Vastne otsus mõjutab umbes miljonit tudengit, kes iga-aastaselt riiki õppima tulevad, kirjutas USA Today.

Harvardi Ülikool ja Massachusetts’i Tehnoloogiainstituut (MIT) esitasid 8. juulil Bostoni ringkonnakohtusse Trumpi administratsiooni vastu hagi, et otsus ümber lükata. Hagi kohaselt mõjutab otsus Harvardi 23 000 tudengist umbes 5 000 ning MIT-i 11 500 tudengist peaaegu 4000 inimest.

Kõrgkoolide sõnul ei saa tuhanded tudengid juba nädalate pärast algavaks kooliaastaks kontaktõppega õppekavadele ümber registreeruda, mis jätaks nad ilma hariduslikust teest USA-s. Ka immigratsiooniameti väidet, et kontaktõppele minnakse üle riiki jäämise eesmärgil ei ole koolide jaoks oluline. Nemad leiavad, et tudengite tagasisaatmine on kohati võimatu, väga raske või kulukas ning mõnikord ka ohtlik.