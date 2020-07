Eesti uudised „Kui see lugu ilmub, siis kaebame teid kohtusse!“ Muinasjutulisi intresse pakkuvad hoiu-laenuühistud turnivad seaduse piiril Priit Pärnapuu, Dannar Leitmaa, Martin Šmutov , täna, 21:00 Jaga: M

MIKS EI REKLAAMITA LAENAMIST? Tänavapilt, meedia ja veeb kubiseb Hoiu-laenuühistu ERIAL reklaamidest, mis lubavad hoiustele 12% intressi. Aga kas keegi on näinud, et ERIAL reklaamiks laenuvõimalusi? Õhtulehe artiklist selgub, et ERIALi ja mitme teise hoiu-laenuühistu jaoks polegi tavakodanikest laenuvõtjate leidmine oluline, hoiustajatel kogutud raha läheb VÄGA suures ulatuses ühistu asutajate ja juhtide teistesse projektidesse. Foto: Merilin Ulm

Tähtajalise hoiuse eest intress üle kümne protsendi. See on võrreldes pankade pakutavaga muinasjutuliselt tulus investeerimisvõimalus. Ometi pole kõik kuld, mis hiilgab – Õhtulehe uurimus leidis mitu hoiu-laenuühistut, mis laenavad raha edasi valdavalt üksnes juhtidega seotud ettevõtetele. See jätab kõigi hoiustajate raha potentsiaalselt suurde kõrbemisohtu.