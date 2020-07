LIIKLUSROIM? Lasnamäe surmaavariis osalenud kihutajaid ähvardab mõrvasüüdistus 

Esmapilgul näib see uskumatu, et üks Saksa liidukohtu otsus võib mõjutada Eesti liiklushuligaanide saatust. Ometi nii see on ja põhjused on ajaloolised. Pärast Eesti taasiseseisvumist võeti suur osa karistusõigusest üle just Saksamaalt. Noorel riigil oli uute seaduste loomisega kiire ja lihtsam oli süsteemi kopeerida, mitte ise jalgratast leiutada. Seetõttu on hiljemgi otsitud seaduste tõlgendamisel abi just Saksamaa allikatest.