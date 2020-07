JÄÄSAURUSED?: Alaskalt leiti jälgi kohalikust sauruseliigist 

Kivimeid uurivad paleontoloogid tegid mõõtmete järgi kindlaks, et tegu oli kutsikasuuruse noorloomaga. Täiskasvanuna oleks looma suurus võrreldav jaanalinnuga. Kuna väikeloomad ei ole võimelised pikki rännakuid ette võtma, on see märgiks paiksest liigist.

Paljud teadlased usuvad, et Arktika oli dinosauruste rännuteeks Aasia ja Põhja-Ameerika vahel, kuid tõendeid paiksest elust on seni vähe leitud. Dromeosauriidid, kelle hulka leitud fossiil kuulub, elasid kõikjal maailmas, kuid nende õrnad kivistised raskendavad rännete kaardistamist.

Arktikast sellise leiu avastamist võrreldi nõelaga heinakuhjas. Loomtoiduliste sauruste leidmine on piirkonnas harv. Sellele lisaks on tegemist just noorlooma kivistisega. Täiesti uut liiki ei saa teadlased veel kinnitada, kuna selleks on vaja terviklikku skeletti.