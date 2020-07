50 000 koroonakriisis kannatada saanud eestlast saavad osaleda tasuta veebiõppel  

Ühtekokku pakub Coursera ligi 300 erinevat inglise keelset kursust rahvusvahelistelt ülikoolidelt ja suurettevõtetelt, mille lõpetamisel on võimalik saada ka vastav sertifikaat. Digiõppe platvormi valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline neuroteadus. Erineva pikkusega kursustel saab uuendada ka töö otsimiseks vajalikke oskusi ning teadmisi vaimse tervise hoidmisest.

„Julgustame kõiki õppimisest huvitatuid ka ennast kuni septembri lõpuni registreerima ning kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuma, sest praegune tasuta võimalus õppida kehtib vaid aasta lõpuni. Piiratud pole ka läbitavate kursuste arv, kuid registreerituna tuleks kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuda, et mitte kaotada kohta kursustel,“ sõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

Suur hulk Coursera pakutavaid kursusi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast, mis võimaldab inimestel omandada algteadmisi ja ka vajalikke oskusi tõendavaid sertifikaate IT-ametites töötamiseks.

Coursera platvormil on 300 kursust ülikoolidelt ja ettevõtetelt, muuhulgas pakuvad seal kursusi ka Yale, New York University, Google ja IBM. Koostööd on alustatud juba mitme riigiga, näiteks Läti, Kreeka, Austraalia ja USA osariikidega.