Eesti kingitus Ukrainale leiab idas teravat vastukaja 

Eesti kaitseväel pole oma vanu Makaroveid enam vaja, sest siin on kasutusel NATO standardile vastava kaliibriga püstolid. Sõpradel idast on aga neist ikka kasu. „Makarov on oma ehituselt kompaktne, töökindel ja lihtne kasutada ning lisab ukrainlaste relvastusele kindlasti olulise komponendi,“ ütles kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel pressiteate vahendusel.

„Venemaa jätkuv agressioon Krimmis ja Ida-Ukrainas on vastuvõetamatu ning omab laiemat mõju kogu Euroopa julgeolekule,“ kommenteeris kaitseminister Jüri Luik. „Saadetisega toetame oma liitlast, kes on kuuendat aastat sõjas.“

Sama sisuga venekeelne postitus on piisavalt tähtis, et see on kinnitatud saatkonna Twitteri kontol esikohale ning suunatud otseselt välisminister Urmas Reinsalu pihta.