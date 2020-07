Politseinik surevale ohvrile: rääkimine kulutab pagana palju hapnikku! 

Floydi surmaeelsetest sõnadest said USAs alguse meeleavaldused, mis nõuavad politseivägivalla ja rassismi lõppemist.

Enne surma hüüdis Floyd ema. "Ema ma armastan sind. Ütle mu lastele, et ma armastan neid. Ma olen surnud."

Verdtarretav stenogramm kehakaamera salvestisest sai avalikuks kolmapäeval, kui üks Floydi mõrvas osalenud politseinik, Thomas Lane, taotles enda kohta käivate süüdistuste tühistamist, vahendab The Guardian.

Salvestiste üleskirjutisest on näha, et Floyd üritas politseiga igakülgselt koostööd teha ning väljendas selgelt, et ta tunneb end halvasti. "Mu kõht valutab. Mu kael valutab. Kõik valutab. Ma vajan vett või midagi, palun."