SUUR TÜLI OSTUSUMMA PÄRAST: endine ülemsootska ja tarbijate ühistu juht annavad vastastikku tuld 

„Ühistut on äriliselt väga hästi juhitud, aga ühistuliselt on liikmetega käitutud vaenulikult,“ ütleb Rein Järvelill, kes on üks 96st enne jaanipäeva Põlva TÜst lõplikult välja arvatud liikmest. „Mina näen küll, et see on väga suur ebaõiglus ja nahaalsus, justkui oleks avalik rööv toime pandud. Kui sellise otsuse teevad oma inimesed, kellest paljusid ma tunnen, siis see on eriti vastik tunne.“