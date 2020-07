„Sa pead mind erutama!“ 25 naist süüdistavad Pariisi grafitikunstnikku vägistamises 

BBC ja Le Monde vahendavad, et süüdistuses esile toodud kuriteod toimusid viimase 11 aasta jooksul. Advokaadid Valentine Rebérioux ja Louise Bouchain, kes ohvritega tegelevad, rääkisid, et said vaid kümne päeva jooksul ütlusi enam kui sajalt naisterahvalt ning panid kokku profiili, mis kujutab tuntud kunstnikku kui tõelist perverti. „Sellises mahus juhtumit pole meie veel näinud,“ kommenteeris Rebérioux portaalile Franceinfo. 12 naist süüdistavad kunstnikku vägistamises, 13 seksuaalsetes rünnakutes. Wilfrid A ise eitab süüdistusi.