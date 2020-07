Juhtkiri | Maasikahäving jääb maksumaksja kanda? 

Kui ilmataadi tujukusega tuleb lihtsalt leppida, siis raske on öelda sama valitsuse kapriiside kohta. Kui nädala alguses jõudis võimuliit üksmeelele, et võõrtöölisi võib riiki lubada ka kõrgema nakatumiskordajaga riikidest –juhul kui nad jäävad tööandja kulu ja kirjadega kaheks nädalaks karantiini, siis mis takistas selle lubamist varem. Ja kui valitsus lähtub väidetavalt rahva tervise kaitsest, siis miks on neil nüüd kiire tervete, siin pikemat aega viibinud töötajate kojusaatmisega.

Kas maasikakasvatajatel võiks olla õigust kulude kompenseerimisele, sest valitsuse kiirem tegutsemine võinuks suurema osa saagist päästa? Nähtavasti on võimuliidu osalised selleski eri meelt, kui rahandusminister Martin Helme ironiseerib, et kompensatsiooni saamiseks tuleks pöörduda Hiina riigipea poole, tema erakonnakaaslasest maaeluminister Arvo Aller lubab aga välja töötada metoodika kahju hindamiseks ja hüvitamiseks.

Kui suur osa süüst kuulub ilmale ja kui suur osa kahjust on põhjustatud korjajate puudusest, saab olema vähemalt sama raske välja selgitada kui see, kes on hüvituskõlblikud. Kas maasikakasvatajal, kelle põld sai küll õigel ajal tühjaks korjatud, kuid ainult seetõttu, et oma tarbeks korjajad maksid maasikakilo eest märksa vähem kui on turuhind, võiks valitsusele samuti pretensioone olla?