TAASKORD? Tartu ülikool eemaldas ühismeediast Hiina-kriitilise arvamusloo postituse 

Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Viivika Eljand-Kärp tõi põhjenduseks asjaolu, et ülikool ei osale välispoliitilistes debattides, ent ometi on kõrgkool jaganud sotsiaalmeedias toetust näiteks Black Lives Matters liikumisele ning lisaks ripub sotsiaalmeedias postitus ja viide Postimehe loole, kus Tartu ülikooli teadurid lahkavad Venemaa mõjutustegevust Eestis ja mujal Euroopas.

See ei ole esimene kord sel aastal, kui Tartu ülikool sekkub Hiina-kriitilistesse artiklitesse. Veebruaris kirjutas Eesti Ekspress, et kuidas kõrgkool sõlmis koostööleppe Huaweiga, ent kui ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis ajakirjanikud sellest artiklit kirjutama hakkasid, otsustas keegi juhtkonnast, et see lugu ei tohi ilmuda.