Kristi Saare | Kodulaenu võttes jäta rasedakõht koju 

Lüüakse lahti kinnisvaraportaal ning uuritakse-puuritakse ja valitakse endale järgmine kaunis kodu. Nagu ikka, on tarvis võtta kodulaenu ja broneeritakse aeg laenunõustamisse. Suur on aga üllatus, kui juba esimesel kohtumisel pangateller paisuvat beebikõhukest vaadates rohkem või vähem ümber nurga vihjab, et pere ei ole laenukõlbulik, sest oodata on juurdekasvu.

Esimesest ehmatusest üle saades ja õhtul sõbrannadele muret kurtes tuleb aga välja, et kogemus pole ainulaadne – rasedana või värske lapsevanemana, kui uut ja suuremat kodu kõige rohkem vaja on, näitavad pangad sageli noorele perele ust. Sõbrannalt tuleb soovitus minna laenu küsima teise panka ning panna selga lohvakas kampsun ja suurem sall ning beebiootusest suu lukus hoida.

Riskihindamine või ülehindamine?

Kodulaenu võttes on panga ankeedis küsimus, mitu ülalpeetavat perekonnas on. Küsimuse eesmärk on selge – mida rohkem pereliikmeid, seda suuremad on kulutused nende peale. Küll aga on rohkem lapsi pankade jaoks punane lipp, sest eriti naissoost laenutaotlejate puhul eeldatakse, et naise teenimisvõime kaob laste saades justkui täiesti ära. Kui lapsed on juba vanemad, siis on olukord veidi parem, aga rasedakõhtu nähakse kui tõelist riski, mis laenu saamise mõne laenunõustaja meelest välistab.

Näiteks kui lubada, et kohe pärast vanemahüvitise lõppu minnakse tööle, siis on nii mõnigi teller naernud, et seda ju küll ei juhtu. Nii on mõni laenutaotleja pidanud näiteks esitama tööandja garantiikirja, et ta ikka naise uuesti tööle lubab võtta või ühel ekstreemsel juhul oli panga soov saada kinnituskiri, et lapsele ikka päriselt lasteaiakoht olemas on. Ei loe ka see, et varasem tööajalugu piisavalt pikk ja muljet avaldav on, sündivat last nähakse kui tõelist nuhtlust, mille kõrvalt laenu teenindada poleks justkui võimalik.

Kui laenuprotsessi käigus veel on võimalik lapseootuse teemast mööda minna, sest halduritega on tänapäeval võimalik ka digiformaatides suhelda, siis kohe kui rasedus- ja sünnituspuhkus on alanud ja nn dekreediraha laekunud, siis mõni pank ei pea paljuks must-valgelt kirjutada, et seoses „ebakindlate rahavoogudega tulevikus“ ei ole võimalik enam kokkulepitud summas laenu anda.

Kui laps on juba sündinud, siis on teine täiesti „surnud punkt“ see aeg, kui dekreediraha on laekunud, aga vanemahüvitise otsus veel tegemata. Kuigi panga käes on kogu info eelneva sissetuleku kohta, ehk võimalik on ette näha ka vanemahüvitise suurust. Nõuded on pangati erinevad olnud – alustades sellest, et vanemahüvitis peab 1–3 kuud juba laekunud olema, kuni selleni, et vastupidi: vanemahüvitise lõpuni ei tohi olla vähem kui kuus kuud.