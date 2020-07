VANGERDUSED ÕHUS: Leedu ostab ameeriklastelt Black Hawke, Eesti õhuvägi saadab viimasedki helikopterid pensionile 

USA julgeolekukoostöö agentuur andis esmaspäeval teada, et riigi välisministeerium lubab leedukatele müüa kokku kuus UH-60M Black Hawk helikopterit. Õhumasinatega kaasneb terve ports lisavarustust – sealhulgas tosin M240H kuulipildujat ja 30 öösel nägemist võimaldavat prillipaari. Tehingu hinnalipikul on kirjas 380 miljonit dollarit ehk ligi 340 miljonit eurot

„Leedu kavatseb neid kaitsevahendeid ja -teenuseid kasutada oma relvajõudude moderniseerimiseks ja uuendamiseks,“ seisab tehingut tutvustavas pressiteates. Kuna sarnased Black Hawk helikopterid on kasutusel ka USA sõjaväes ning mujalgi NATOs, aitab ost ka liitlaste koostöövõimekust kasvatada.

Eesti õhuväe neli Robinsoni kaovad sel aastal teenistusest. Foto: Kaitsevägi

Eesti õhuväe ridadest leiab praegu neli helikopterit Robinson 44, mis saadi USA-lt 2002. aastal kingituseks. „Eesti õhuväe kopterite esmane ülesanne on nii õhuväe kui ka teiste väeliikide väljaõppe toetamine. Lisaks sellele sooritatakse luure-, otsingu-, side-, patrull-, transpordi, meditsiinilise evakuatsiooni ja VIP lende,“ kirjeldatakse nende peamisi ülesandeid. Tänavuse aastaga saavad Robinsonide lennud aga lennatud, sest masinad saadetakse pensionile.

Eesti ei kavanda uute kopterite või muu lennuvarustuse ostu. „Õhuväe peamiseks lendavplatvormiks saab lennuk M-28. USA kaitsealase abi raames on Eestisse saabunud kaks kerget transpordilennukit, mis võimaldavad täita ka muid funktsioone, sh seireülesandeid,“ selgitab kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld. „Hetkel täiendataksegi lennuvahendid erinevate seireseadmetega ning õhuväe piloodid ja maapealse toetuse tagajad tegelevad uutele platvormidele üleminemisega.“

USA-lt kingituseks saadud M-28, millest saab Eesti õhuväe peamine lennuplatvorm. Foto: Erki Pärnaku

Kuigi leedukate uute helikopterite ost ja eestlaste otsus juba olemasolevad masinad maha kanda võivad näida Balti kaitse-eesmärkide vaatevinklist vastandlikud, tuleb meeles pidada, et Eesti ja Leedu julgeolekuolukorrad on märkimisväärselt erinevad. Kui peamine oht Eestile paikneb suuresti teisel pool Peipsi järve, siis Leedul on piir Vene sõjaväetehnikat täis topitud Kaliningradi oblastiga.