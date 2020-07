Kakupoeg on liiga seksikas? Facebook eemaldas linnuvideo 

Graham Moss, kes elab Inglismaal, Yorkshires, jagas koroonakarantiini ajal Facebookis pilte ja videoid kakuperest, kes tema Doncasteris asuvas aias pesitseb, kirjutab BBC.

Oma üllatuseks avastas ta, et tema Facebooki-lehküljel, Brockholes Wildlife Diary's (Brockholesi metsloomapäevikud) olev reaalajas video kakkude toimetamisest pesal blokeeriti põhjendusega, et seal kuvatav sisu on ebasünnis.

Foto: Kaader Graham Mossi videost

Mossi sõnul jälgis tema lehte üle 500 inimese ning mõte, et seal olnud sisu on kuidagi ebakohane, on tema arvates naeruväärne.

Video võeti ajutiselt maha kahel korral, mõlemal korral 48 tunniks.

"Läksin kontrollima, kui palju vaatamisi mu kakuvideo on saanud ning see oli kadunud," rääkis Moss. "Video asemel oli teade, et ülekanne eemaldati ning viidati,et see läks vastuollu Facebooki alastuse ja seksi reeglile."