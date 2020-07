Jaapani üleujutuste tõttu on surnud ligi 60 inimest 

The Guardian kirjutab, et paduvihmad põhjustasid esimesed üleujutused Jaapani lõunaosas ja liiguvad nüüd kirdesse. Üle kallaste kerkivad jõed ja mudavaringud on hävitanud lugematul arvul teid ja majapidamisi.

Üleujutused on nõudnud möödunud nädalavahetusest saati vähemalt 58 inimelu. Kõige raskem on olukord Jaapani lõunapoolseimal Kyushu saarel. Selle ühes suuremas linnas Kumamotos käivad päästeoperatsioonid, et leida üleujutustes kaduma läinud inimesi. Saart läbib Kuma jõgi, hüüdnimega Raevukas jõgi. See nimi on tõepoolest igati ära teenitud, sest ta ujutab sageli üle, eriti seal, kus kohtub teise jõega. 14 hukkunut olid Kuma jõe lähedal oleva vanadekodu elanikud. Vihmade tõttu ajavad üle kallaste ka mitmed teised Kyushu jõed.