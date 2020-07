Jaapan on raskete uputuste ja mudavalingute küüsis, rohkem kui 50 inimest on surnud 

The Guardian kirjutab, et rasked paduvihmad tekitasid esimesed ujutused Jaapani lõunaosas ja liiguvad nüüd kirdesse. Üle kallaste kerkivad jõed ja mudavalingud on hävitanud lugematul arvul teid ja majapidamisi.

Samal teemal Maailm TUGEVAD VIHMAHOOD JAAPANIS: hooldekodus hukkus üleujutuse tõttu 14 inimest Üleujutused on alates möödundu nädalavahetusest võtnud vähemalt 58 inimelu. Üle terve riigi on vähemalt 3,6 miljonil inimesel soovitatud oma kodudest evakueeruda. Samas on tegemist vaid soovitusega ja pole teada, kui paljud tegelikult selle järgi toimisid.

Kõige raskem on olukord Jaapani kõige lõunapoolsemal saarel. Selle ühes suurimas linnas Kumamotos on käimas päästeoperatsioonid vähemalt 14 uputuses kaduma läinud inimese leidmiseks. Tervest riigis on linna saadetud veel abijõudusid sõjaväe, politsei ja teiste päästetöötajate näol. Paduvihmad ja mudavalingud on ka päästeoperatsioone raskendanud.