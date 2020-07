Eesti uudised KÄE SURUMINE VÕI VÄÄNAMINE: „mustalt“ töötavad noored on jätkuvalt tööandjate meelevallas Kert Kõiv , täna, 09:43 Jaga: M

Foto: Julia Vakina

Sotsiaalameti andmete järgi on endiselt umbes viiendik alaealistest noortest „mustalt“ tööl. Osa nendest on sõprade või lähedaste heaks tehtud lihtsad tööotsad. Lisaks on ka tööandjad hakanud mõistma, millised tööd alaealistele sobivad. Siiski kannatavad paljud noored ebaseadusliku töölepinguga kaasnevate probleemide all.