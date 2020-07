TASA JA TARGU: Euroopa suurim bussifirma FlixBus hakkab Eestist sõitma esialgu kord päevas ja vaid Tallinnast-Pärnust 

Esialgsed liinid Baltikumis. Foto: FlixBus

„Üldiselt meie laienemisplaan Balti riikidesse oli palju suurem, aga… Hetkel peame asju võtma samm korraga. Praegu paneme kõik liinid tööle ühe väljumisega päevas,“ rääkis FlixBusi tegevjuht Poolas, Ukrainas ja Baltikumis Michał Leman koroonakriisi mõjudest reisitööstusele. „Kui näeme, et reisijanumbrid kasvavad, kaalume valiku laiendamist. Need plaanid on olemas, aga ootame ja vaatame. Nii oleme käitunud kõikjal: ka Poolas alustasime pärast kriisi möödumist esmalt viiel liinil opereerimist ja vaikselt lisasime väljumisi.“

„Hetkel oleme keskendunud neile linnadele (Tallinn ja Pärnu – V. V.), aga vaatame, kuidas asjad arenevad,“ nentis Leman „Üldiselt peaks siingi võrgustik laienema, nagu meil kõikjal. Ma ei näe põhjust, miks me ei võiks lisada rohkem sihtlinnu, aga kõige tähtsam on selle jaoks tulevikus – see puudutab tervet Baltikumi ja teisigi riike – turu vabaks lubamine. Kohe, kui tekib võimalus korraldada ka riigisiseseid vedusid, on meie jaoks palju lihtsam liine avada.“