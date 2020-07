Sõbrad meenutavad Eestis surnud briti sõdurit: ta oli tõeline sõber ja väga püüdlik isa 

Kapten Dave Davies ütles, et Brownridge oli tõeline töömees, kes oli alati valmis uusi oskusi juurde õppima ning oli uhke nende unikaalsete oskuste üle, mis ta oli juba omandanud. „Ta oli oma rühmas olnud kaks aastat ja oli ka osa vundamendist, mis tegi rühma selliseks, nagu see täna on. Ta meeldis kõigile ja naer oli kõikjal tema saatjaks. Isana rääkis ta palju oma tütrest, kes oli tema tegevuse kese. Ta pingutas iga päev, et olla parim isa. Ma usun, et kõigil, kes temaga kohtusid ja koos teenisid, on temast ainult head mälestused,“ rääkis Davies.