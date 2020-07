KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 12 miljonit nakatunut ja 450 000 surma. USAs on taas nakkuspuhangud, samas Trump plaanib WHOst lahkuda 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 3 097 084. Enim on koroonajuhtumeid New Yorki, California, Texase ja Florida osariigis. Kõva löögi all on California ja Texas, kus on lisandub iga päev üle 10 000 nakkusjuhtumi. Kui seni on olnud juttu osariikide avamisest, siis mõned osariigid on viiruse levides selle plaani pausile pannud. Kõige sell peale on kommenteerinud Ameerika president Donald Trump, et riik on ''heas kohas''.

200 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 14 riiki: Brasiilia (1 674 655), India (743 481), Venemaa (694 230), Peruu (309 278), Tšiili (301 019), Hispaania (299 210), Suurbritannia (286 349), Mehhiko (268 008), Iraan (245 688), Itaalia (241 956), Pakistan (234 509), Saudi Araabia (217 108), Lõuna-Aafrika (215 855), Türgi (205 758).

Uusi nakkusjuhtumeid avastati viimase ööpäevaga enim Mehhikos (6258) ja Kasahstanis (1376). Kõige rohkem surmasid oli samuti Mehhikos (895) ning veel Boliivias(54) ja Hondurases (21).

Juba kuid on Maailma terviseoganisatsioon (WHO) kinnitanud, et Covid-19 levib siis, kui nakatunud inimesed köhivad või aevastavad ja viiruseosakesed levivad õhku. WHO andmetel ei püsi osakesed õhus, vaid langevad pindadele ja sellepärast on käte pesemine viiruse leviku tõkestamisel äärmisel oluline.

Samas on 239 teadlast 32 eri riigist arvamusel, et viirus võib levida ainult õhu kaudu. Nende sõnul on olemas tugevad tõendid, mis viitavad, et pisemad osakesed, mis levivad ka lihtsalt rääkides ja välja hingates, võivad õhus hõljuda tunde. WHO nõustus, et see teooria võib olla tõsi teatud tingimustes nagu näiteks suletud ruumis või rahvarohketes olukordades.

Ameerika lahkub WHOst