Seisukoht | Õigus teha tööl lolli nalja 

Kõik inimesed ei ole ühesugused ning kõik ei suuda end ebameeldivas olukorras kehtestada. Olen isegi tundnud, et minu protest kolleegi lolli nalja suhtes on langenud kurtidele kõrvadele. Võimalik tõesti, et ei suutnud end piisavalt selgelt väljendada, aga ma ei näe põhjust, miks peaksin kontoris käituma kui võitlusareenil, kui see mu tööülesannete hulka ei kuulu.